Биробиджан, 2 августа, 2022, 09:25 — ИА Регнум. В Биробиджане Еврейской АО женщина убирает ямы на дороге своими силами. Она не стала дожидаться решения проблемы властями города, сообщило 2 августа ИА EAOMedia.

Twitregion.ru Ямы на дороге

Читайте также: Мэрию столицы ЕАО обязали решить проблему подтопления городских дорог

Горожанка таскала щебень, строительный мусор и камни, чтобы залатать дыры. Стройматериалы она приносила в сумках. Таким образом женщина засыпала несколько ям на проезжей части. Она рассказала, что дорога в её микрорайоне плохая, но дорожные службы не пытаются решить эту проблему.

«И машины здесь ломаются, и пешеходам грозит реальная опасность, особенно в темное время суток. Куда я только не обращалась», — рассказала жительница Биробиджана.

Как сообщало ИА REGNUM, в июне прокуратура ЕАО обязала мэрию Биробиджана заняться вопросами водоотведения на некоторых улицах города. Ведомство подчеркнуло, что по некоторым участкам невозможно проехать после дождей из-за отсутствия ливневой канализации.