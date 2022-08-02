Тюмень, , 09:10 — REGNUM В Тюмени маленькие дети разнимали дерущихся мужчин. Видео с дракой попало в социальные сети, сообщает «Наш город».

Драка Pixabay.com

Инцидент произошёл вечером 31 августа 2022 года на ул. Николая Семенова, 33/1. Конфликтующие мужчины стали выяснять отношения кулаками. Рядом с ними находились их дети, которые стали разнимать отцов. В итоге драчунов остановили приехавшие на вызов полицейские.

Заместитель начальника отдела информации и общественных связей УМВД России по Тюменской области Александр Гилёв пояснил изданию, что выяснением причин инцидента сейчас занимается участковый уполномоченный.