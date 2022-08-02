Токио, , 09:09 — REGNUM Утром 2 августа акции по всей Азии демонстрируют падение, в то время как инвесторы готовятся к возможным экономическим последствиям визита спикера Палаты представителей США Нэнси Пелоси на Тайвань, сообщает Financial Times.

Биржа Rafael Matsunaga

Гонконгский индекс Hang Seng упал на 3% за первые два часа торгов, а японский индекс Topix снизился на 1,8%. Индекс акций Тайваня упал на 1,6%.

Азиатские акции продолжили падение, начавшееся накануне на западных рынках, поскольку опасения по поводу визита Пелоси усугубляют тревогу на фоне мрачных экономических перспектив.

Ожидается, что спикер прибудет в Тайбэй 2 августа, что усиливает напряженность в отношениях между двумя крупнейшими экономиками мира — Китаем и США — и вызывает опасения по поводу возможных ответных мер со стороны Пекина.

Читайте ранее в этом сюжете: Биржевые индексы Уолл-стрит завершили первый день августа снижением