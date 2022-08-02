Тайбэй, 2 августа, 2022, 09:07 — ИА Регнум. Дополнительные восемь истребителей «Мираж-2000», произведённых во Франции, перебросили на авиабазу в юго-восточном тайваньском уезде Тайдун ВВС Тайваня в преддверии возможного визита спикера палаты представителей Конгресса США Нэнси Пелоси в Тайбэй. Об этом 2 августа сообщает газета «Чжунго шибао».

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По информации издания, спикер палаты представителей американского Конгресса прибудет в Тайбэй вечером 2 августа во главе делегации из шести человек, которые будут представлять Демократическую партию США.

Также указывается, что самолёт американских ВВС с Пелоси на борту, как ожидается, будет лететь к северной части Тайваня через восточное побережье острова для чего тайваньская армия, видимо, усиливает здесь меры безопасности.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее постпред КНР при ООН Чжан Цзюнь заявил, что возможный визит на Тайвань спикера палаты представителей американского Конгресса Нэнси Пелоси подорвёт отношения между Китаем и США.