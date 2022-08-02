Париж, , 09:04 — REGNUM Министерство иностранных дел Франции приветствует отход первого корабля из украинского порта в Одессе, сообщает Le Parisien.

Франция Ольга Шклярова © ИА REGNUM

«Отход судна знаменует собой важный шаг в осуществлении соглашения, заключенного под эгидой Организации Объединенных Наций, которое должно быть продолжено с течением времени. В этой связи Франция приветствует мобилизацию ООН и Турции», — говорится в заявлении МИД Франции.

Первое судно, которое везёт кукурузу с Украины, покинуло порт Одессы утром 1 августа. Судно под флагом Сьерра-Леоне направляется в Ливан.

Как сообщало ИА REGNUM, президент Франции Эммануэль Макрон провел телефонные переговоры с украинским президентом Владимиром Зеленским.

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