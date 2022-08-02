Пермь, , 09:03 — REGNUM Заместитель главы Перми Елена Гонцова может покинуть эту должность. Такую информацию приводят СМИ.

Пермь Loveopium.ru

Издание «Ъ-Прикамье» ссылается на свои источники. Впрочем, один из них, близкий к мэрии, утверждает, что увольнения не состоится. В пресс-службе администрации города журналистам сообщили, что сейчас чиновница находится в отпуске. От дальнейших комментариев там воздержались.

Елена Гонцова находится на этой должности с января 2021 года. Также она возглавляет департамент земельных отношений.