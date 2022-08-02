Москва, 2 августа, 2022, 09:03 — ИА Регнум. Федеральное агентство по туризму выделит 6 млрд рублей на обустройство туристических центров в 31 городе России. Города были определены по итогам конкурсного отбора. Об этом в своём Telegram-канале написала глава Ростуризма Зарина Догузова.

Туризм на Байкале

В рамках национального проекта по туризму российские города-победители в течение 2023 года на федеральные средства смогут внедрить единый архитектурный и дизайн-код, обновить вывески и навигацию в городских центрах.

Средства на развитие туристической сферы получат такие города, как Алупка, Владивосток, Городец, Дербент, Евпатория, Екатеринбург, Елабуга, Елец, Иркутск, Казань, Калининград, Касимов, Муром, Нижний Новгород, Орел, Переславль-Залесский, Пермь, Псков, Рязань, Смоленск, Сортавала, Старая Русса, Суздаль, Сызрань, Таганрог, Тверь, Торопец, Тула, Углич, Улан-Удэ и Уфа.

Догузова отметила, что конкурсный отбор будет ежегодным. Всего до 2025 года на поддержку туристических центров городов России в нацпроекте по туризму запланировано порядка 11 млрд рублей.

Ранее ИА REGNUM сообщало, создавать чёрный список недружественных зарубежных отелей из-за русофобии нецелесообразно, заявляла руководитель Ростуризма Зарина Догузова.

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