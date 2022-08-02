Салехард, 2 августа, 2022, 09:01 — ИА Регнум. На Ямале для развития рынка газомоторного топлива расширяется газозаправочная сеть. Об этом сообщает пресс-служба главы региона.

Наталья Стрельцова ИА EGNUM Заправка автобуса метаном

В Ямало-Ненецком автономном округе действуют четыре автомобильные газонаполнительные компрессорные станции: по одной в Салехарде и Новом Уренгое, две — в Надымском районе.

На базе муниципальных автотранспортных предприятий в Салехарде, Лабытнанги и Муравленко планируется создать ещё три блочно-модульные заправки.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, Кемеровская область вместе со Свердловской областью и Санкт-Петербургом вошла в тройку лидеров России по росту потребления природного газа. Это связано, в первую очередь, с экологизацией общественного транспорта, отметили в правительстве Кузбасса.