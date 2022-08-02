Тбилиси, 2 августа, 2022, 09:00 — ИА Регнум. В Грузии ряд телеканалов распространяют недостоверные сведения о большом притоке в страну мигрантов из России. Об этом 1 августа заявил журналисткам председатель правящей партии «Грузинская мечта» Ираклий Кобахидзе.

Иван Шилов ИА REGNUM Россия и Грузия

Он отметил, что с января по июнь общее число приехавших граждан России составляет не 10%, как это сообщают, а 7%. Кроме того, большинство из них, погостив в Грузии, вскоре уехали.

«Ведь они (иностранцы, прим. — ИА REGNUM) потом уезжают, а на остатке остается десятая часть этого, — сказал Кобахидзе. — Это может даже не быть один процент, а вы говорите, «10%». Вот так легко создаются фейки».

Стоит отметить, что поток граждан России, приезжающих в Грузию вырос после начала спецоперации по денацификации Украины. Это привело к росту цен на недвижимость в Тбилиси и других грузинских городах.