Москва, 2 августа, 2022, 08:58 — ИА Регнум. В России пожарные службы продолжают тушение лесных пожаров. На сегодня в стране зафиксировано 126 возгораний. Огонь охватил площадь 87 364 га. Об этом 2 августа сообщили в пресс-службе Авиалесоохраны.

ИА REGNUM Лесной пожар

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«За прошедшие сутки в России ликвидировано 55 лесных пожаров на площади 7717 га», — добавили в ведомстве.

Как сообщало ИА REGNUM, за прошедшую неделю с 25 по 31 июля, лесопожарными силами на территории России было ликвидировано 302 лесных пожара в 35 регионах страны. Наибольшее количество лесных пожаров потушено в Якутии и Коми, Ханты-Мансийском и Ямало-Ненецком автономных округах, Алтайском и Хабаровском краях, Свердловской, Московской, Магаданской, Иркутской областях.

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По состоянию на 1 августа, тушение 156 лесных пожаров на свыше 79 тысяч га продолжается в 15 регионах. В частности, это Иркутская, Амурская, Магаданская, Свердловская области, Красноярский, Хабаровский, Забайкальский и Пермский края.