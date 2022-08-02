Манчестер, Великобритания, 2 августа, 2022, 08:58 — ИА Регнум. Нападающий «Манчестер Юнайтед» Криштиану Роналду хочет покинуть клуб до начала сезона в чемпионате Англии. Об этом 2 августа сообщает AS.

Андрей Пронин ИА REGNUM Криштиану Роналду

По информации издания, Роналду намерен найти новую команду до того, как «Манчестер Юнайтед» сыграет в первом туре Английской премьер-лиги (АПЛ), поскольку для него непривычно начинать сезон в одном клубе, а продолжать в другом.

Отмечается, что агент 37-летнего игрока Жорже Мендеш в течение нескольких недель проводил встречи и беседы с крупными клубами, в том числе с «Барселоной», «Атлетико», «Баварией», «Челси» и «Наполи», но до конкретных предложений дело не дошло.

«Манчестер Юнайтед» сыграет матч первого тура АПЛ проведёт 7 августа с клубом «Брайтон энд Хоув Альбион».