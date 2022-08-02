Приштина, Сербия, 2 августа, 2022, 19:50 — ИА Регнум. Возможность конфликта на Балканах зависят от США и Германии. Об этом 2 августа июля заявил ИА REGNUM кандидат исторических наук, доцент факультета международных отношений, политологии и зарубежного регионоведения РГГУ Вадим Трухачёв.

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«Возможность вооружённого противостояния на Балканах зависит от воли США и Германии. Если они не одёрнут косовских албанцев, как в нынешнем случае, — конфликт вспыхнет. И одним Косово дело не ограничится», — заявил эксперт.

По мнению политолога, конфликт на Балканах разгорится, как только закончится СВО. Но есть вероятность, что нечто начнётся сразу после выборов в Боснии — в октябре.

«Скорее всего, первая вспышка насилия станет локальной, и её погасят. Но дальше дело может принять более скверный оборот. И вполне вероятно, что с помощью нападения албанцев на косовских сербов в конфликт хотят втянуть Россию. Чтобы у неё был ещё один фронт — балканский» — заключил Трухачев.

Напомним, что в непризнанной республике Косово к сербской части населения края албанские власти выдвинули ряд требований — в частности, сменить документы и номера машин на косовские, что привело к угрозе военного конфликта между Сербией с одной стороны и силами KFOR и непризнанной республикой Косово — с другой.