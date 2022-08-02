Симферополь, 2 августа, 2022, 08:55 — ИА Регнум. К началу августа 2022 года все водохранилища Крыма накопили порядка 200 млн кубометров воды, что на 65 млн больше, чем в августе 2021 года и почти в три раза больше, чем в августе 2020 года. Об этом 2 августа сообщает крымский гидрометцентр.

Марина Каширская ИА REGNUM Крым

«Общий суммарный объем воды в водохранилищах, расположенных в руслах рек, к 1 августа 2022 года составил 197,87 млн. куб. м», — говорится в сообщении.

При этом, по информации метеорологов, в начале августа 2021 года в водохранилищах Крыма было накоплено 132,4 млн кубометров воды, а по состоянию на 1 августа 2020 года — только 75 млн кубометров воды из-за продолжительной засухи.

Также указывается, что в июле осадки на полуострове распределялись неравномерно по его регионам, а средние расходы воды в большей части рек находились в пределах нормы или выше таковой.

Как сообщало ИА REGNUM, 29 июля глава Крыма Сергей Аксёнов, что региону будет выделено 1,35 млрд рублей на реализацию проекта по реконструкции систем водоснабжения и отведения в Алуште, Керчи и Феодосии.