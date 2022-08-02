Москва, 2 августа, 2022, 09:15 — ИА Регнум. Космический аппарат «Космос-2558», запущенный 1 августа на ракете «Союз» с «Плесецка», приняли на управление наземные средства Воздушно-космических сил России. Об этом сообщили 2 августа журналистам в Минобороны РФ.

Минобороны России Пуск ракеты-носителя «Союз-2.1В» с космодрома Плесецк

Со спутником, выведенным на целевую орбиту в расчётное время, установлена и устойчиво поддерживается телеметрическая связь, его бортовые системы функционируют штатно.

Как сообщало ИА REGNUM, ракета-носитель лёгкого класса «Союз-2.1в» со спутником для Министерства обороны стартовала вечером 1 августа с космодрома «Плесецк». Ракета вывела на орбиту разгонный блок «Волга» и военный аппарат.

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