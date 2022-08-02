Благовещенск, , 08:54 — REGNUM В Благовещенске 2 августа ливень затопил дороги и стал причиной отключения электроснабжения на нескольких подстанциях. Электичество пропало в Астрахановке, Моховой Пади, селе Белогорье, улицах Горького и Чайковского, а также на территории между рек Амур и Зея, сообщили в пресс-службе компании «Амурские коммунальные системы».

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Часть потребителей уже запитаны, на остальных линиях ведутся восстановительные работы.

ИА ПортАмур сообщает о том, что перекрёсток улиц Кузнечная и Загородная перегородило дерево, подтоплены улицы и дороги. Бригады городского сервисно-торгового комплекса Благовещенска откачивают дождевую воду с улиц.

Как сообщало ИА REGNUM, после ливня 31 июля в Свободненском районе Амурской области размыло дождями два участка дорог. В посёлке Моховая Падь упало дерево, ветром сорвало крышу.