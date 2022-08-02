Джакарта, , 08:53 — REGNUM Землетрясение магнитудой 4,9 произошло в центральной части округа Тапанули в индонезийской провинции Северная Суматра, сообщает Detik.

Землетрясение Zeml.info

Землетрясение произошло 2 августа в 04:17 по западно-индонезийскому времени.

«Эпицентр находился на суше в 23 км к юго-востоку от центра Тапанули», — говорится в заявлении агентства метеорологии, климатологии и геофизики Индонезии.

Очаг землетрясения залегал на глубине 83 км.

Как сообщало ИА REGNUM, правительство Индонезии приняло решение продлить действие ограничений по коронавирусу.

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