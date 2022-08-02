Благовещенск, , 08:51 — REGNUM Тендер по выбору строительной компании для возведения комплекса зданий медико-санитарной части для социального обеспечения деятельности космодрома «Восточный» не состоялся. Желающих взять подряд в Приамурье с начальной ценой более 2,55 млрд рублей не нашлось, передаёт ИА REGNUM со ссылкой на карточку закупки.

Космодром «Восточный» Russian.space

«Конкурентная закупка признана не состоявшейся в связи с тем, что не подано ни одной заявки на участие в закупке», — уточняется в карточке.

Напомним, по условиям тендера победитель должен был возвести до конца 2022 года сразу несколько объектов на участке общей площадью 75 тыс. кв. м. Среди них — медицинские объекты (поликлиника, стоматологический центр, стационар), а также хозяйственный корпус и прочие дополнительные помещения.