Москва, , 08:49 — REGNUM Москва полностью отвергает обвинения о якобы использовании Запорожской АЭС в качестве военной базы, говорится в комментарии российской делегации на обзорной конференции ДНЯО.

Запорожская АЭС Npp.zp.ua

«Мы полностью отвергаем подобные обвинения. Неоднократно заявляли о том, что действия наших ВС никоим образом не наносят ущерб ядерной безопасности на Украине и не препятствуют нормальной работе станции», — говорится в телеграм-канале российского постпредства.

Как сообщало ИА REGNUM, Запорожская АЭС освобождена в ходе спецоперации на Украине российским военными в конце февраля.

Ранее госсекретарь США Энтони Блинкен заявил, что присутствие МАГАТЭ на Запорожской АЭС — это то, чего хотят в Вашингтоне. Присутствие Вооруженных силы РФ на Запорожской АЭС США не устраивает, отметил он.

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