Москва, 2 августа 2022, 08:49 — REGNUM Москва полностью отвергает обвинения о якобы использовании Запорожской АЭС в качестве военной базы, говорится в комментарии российской делегации на обзорной конференции ДНЯО.
Как сообщало ИА REGNUM, Запорожская АЭС освобождена в ходе спецоперации на Украине российским военными в конце февраля.
Ранее госсекретарь США Энтони Блинкен заявил, что присутствие МАГАТЭ на Запорожской АЭС — это то, чего хотят в Вашингтоне. Присутствие Вооруженных силы РФ на Запорожской АЭС США не устраивает, отметил он.
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