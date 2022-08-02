Тбилиси, , 08:48 — REGNUM Война Грузии с Россией противоречит интересам грузинского народа. Об этом 1 августа заявил журналистам мэр Тбилиси, генеральный секретарь партии «Грузинская мечта» Каха Каладзе.

Его попросили прокомментировать серию баннеров, появившихся в столице, на которых написано «Войны хочет Россия, а не Запад». Он затруднился ответить, какую цель преследует эта кампания и предложил поинтересоваться у тех, кто её начал.

«Однако ещё раз хочу подчеркнуть, что власти Грузии исходят из интересов страны и действуем так, как это нужно нашему народу и в первую очередь нашей стране. Соответственно, Грузия не ввяжется в войну», — сказал Каладзе.

Напомним, ранее депутаты парламента Грузии Созар Субари, Михаил Кавелашвили и Дмитрий Хундадзе, покинув ряды «Мечты», обвинили посла США в Тбилиси Келли Дегнан в подстрекательстве к войне с Россией. Они также заявили, что отказ Брюсселя дать республике статус кандидата в ЕС был сделан для того, чтобы у оппозиции был повод дестабилизировать ситуацию в стране, совершить переворот и начать конфликтовать с РФ.

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