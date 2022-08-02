Тэджон, Южная Корея, 2 августа, 2022, 08:48 — ИА Регнум. Жители Южной Кореи вскоре смогут носить на своем теле устройство в виде татуировки, которая автоматически предупредит их о потенциальных проблемах со здоровьем, если научно-исследовательский проект принесет практический результат, сообщает агентство Reuters.

Mstroeck Нанотехнологии

Исследователи из Корейского института науки и технологий в городе Тэджон к юго-западу от Сеула разработали электронные чернила для татуировок из жидкого металла и углеродных нанотрубок, которые работают как биоэлектрод.

Подключенные к биосенсору, они могут передавать на монитор данные о сердечном ритме пациента и другие жизненно важные показатели, например уровень глюкозы.

«В будущем мы надеемся подключить беспроводной чип, интегрированный в эти чернила, чтобы посылать сигнал туда и обратно между организмом и внешним устройством», — сказал руководитель проекта Стив Пак, профессор материаловедения и инженерных наук.

Чернила состоят из частиц на основе галлия — мягкого серебристого металла, который также используется в полупроводниках и термометрах. Покрытые платиной углеродные нанотрубки проводят электричество, обеспечивая при этом долговечность.

«Когда татуировка наносится на кожу, она не сходит даже при трении, чего нельзя сказать просто о жидком металле», — объяснил Пак.