Москва, , 08:46 — REGNUM Доклад о ходе расследования факта получения травмы 12-летним подростком в парке отдыха в Минеральных водах Ставропольского края поручил представить главе Следственного управления СК РФ по региону председатель Следственного комитета России Александр Бастрыкин. Об этом 2 августа сообщает пресс-служба СК РФ.

Глава СКР Александр Бастрыкин Sledcom.ru

«Председатель Следственного комитета России А. И. Бастрыкин поручил руководителю СУ СК России по Ставропольскому краю Иванову И. Н. представить доклад о ходе проведения процессуальной проверки по факту травмирования 12-летнего мальчика на аттракционе в городском парке Минеральных Вод», — говорится в сообщении.

Также указывается, что, согласно предварительным данным, двое подростков катались на аттракционе «Гигантские качели» и самостоятельно расстегнули защитные ремни, в результате чего один из них выпал наружу, получил травму и был госпитализирован.

Кром того, уточняется, что ход процессуальной проверки поставлен на контроль в центральном аппарате СК России.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее стало известно, что в Заиграевском районе Бурятии правоохранители выясняют обстоятельства травмирования шестилетнего ребёнка, который упал с пятого этажа заброшенного здания.