Пермь, 2 августа, 2022, 08:46 — ИА Регнум. Министр транспорта Пермского края Андрей Алякринский назначен заместителем председателя регионального правительства. Об этом пишут СМИ.

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Эту информацию журналистам подтвердили и в краевом правительстве. Информация о нём размещена на официальном портале губернатора и правительства края. Известно, что чиновник будет курировать вопросы инфраструктуры.

Назначенцу 41 год. Отметим, министерство транспорта он возглавлял с 2020 года.