Москва, 2 августа, 2022, 08:44 — ИА Регнум. Несмотря на критику антироссийских санкций, Венгрия поддержала введение ограничительных мер против России. Такой шаг со стороны Будапешта был вынужденным. Об этом в телеграм-канале написал глава комитета Совета Федерации по информационной политике и взаимодействию со СМИ Алексей Пушков.

Ольга Шклярова ИА REGNUM Венгрия

Сенатор назвал заявление премьера Венгрии Виктора Орбана, отказавшегося считать Европейский союз начальником страны, смелым.

«Будапешт поддержал все санкции против России, хотя Орбан их и сильно критикует. Сей парадокс объясняется тем, что быть в Евросоюзе и быть свободным от Евросоюза всё же нельзя», — пояснил Пушков.

Напомним, ранее Виктор Орбан заявил, что Брюссель не начальник для Будапешта, и что страна продолжит отстаивать собственную точку зрения при обсуждении общеевропейских решений.

Читайте также: Премьер-министр Венгрии Орбан предал ЕС из-за России — Spectator

Как сообщало ИА REGNUM, журналист Уильям Наттрасс в своей статье для британского журнала Spectator указал, что готовность премьер-министра Венгрии Виктора Орбана к шагам по нормализации отношений с Россией была воспринята странами Европейского союза как предательство. По его словам, трудно представить «более унизительный сценарий для ЕС: государство-член умоляет президента России Владимира Путина увеличить поставки газа после стольких лет высмеивания утверждений об энергетической зависимости от Москвы».

Ранее по теме: Меры предосторожности Венгрии логичны: защита от газового коллапса