Уфа, , 08:50 — REGNUM Чрезвычайный класс пожароопасности прогнозируется в некоторых муниципалитетах Башкирии. Об этом сообщает пресс-служба МЧС по региону.

Плакаты «Берегите лес!» Наталья Стрельцова © ИА REGNUM

Сообщается, что 2 августа 2022 года в лесах Башкирии ожидается второй, третий, четвертый и пятый классы пожароопасности.

Так, четвертый класс пожароопасности прогнозируется в Белокатайском, Белебеевском, Архангельском, Зилаирском, Федоровском, Дюртюлинском, Чишминском и Илишевском районах.

Пятый (чрезвычайный) класс пожароопасности ожидается в г. Уфе и Кушнаренковском районе.

Ранее ИА REGNUM сообщало о том, что с 15 апреля по 1 августа 2022 года в Башкирии зарегистрировано 43 лесных пожара.

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