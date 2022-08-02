Уфа, 2 августа, 2022, 08:50 — ИА Регнум. Чрезвычайный класс пожароопасности прогнозируется в некоторых муниципалитетах Башкирии. Об этом сообщает пресс-служба МЧС по региону.

Наталья Стрельцова ИА REGNUM Плакаты «Берегите лес!»

Сообщается, что 2 августа 2022 года в лесах Башкирии ожидается второй, третий, четвертый и пятый классы пожароопасности.

Так, четвертый класс пожароопасности прогнозируется в Белокатайском, Белебеевском, Архангельском, Зилаирском, Федоровском, Дюртюлинском, Чишминском и Илишевском районах.

Пятый (чрезвычайный) класс пожароопасности ожидается в г. Уфе и Кушнаренковском районе.

РанееИА REGNUM сообщало о том, что с 15 апреля по 1 августа 2022 года в Башкирии зарегистрировано 43 лесных пожара.