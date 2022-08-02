Чебоксары, , 08:44 — REGNUM В Чувашии имущественный комплекс банкротного ООО «Коммунальные технологии» (КТ), расположенный в двух городах, ушёл с торгов за 80,5 млн рублей. Победителем признано общество «СК Олимп», учредителем которого является компания «Специализированный застройщик «Отделфинстрой», передаёт корреспондент ИА REGNUM со ссылкой на документ.

Объекты ЖКХ Иван Шилов © ИА REGNUM

На торги выставлялся единый имущественный комплекс в Марпосаде и Цивильске, используемый в сфере оказания коммунальных услуг по передаче электрической энергии. Данный лот включает в себя кабельные линии, земельные участки, здания, сооружения, электрические сети, оборудование, инвентарь.

«Продажа осуществляется путём проведения конкурса с обязательным условием о заключении с покупателем соглашения о сохранении целевого назначения имущества», — отмечается в документе.

В числе условий договора купли-продажи имущества должника — принятие обязательств по обеспечению доступности производимого товара (услуг) для потребителей, согласие предоставлять гражданам услуги по регулируемым тарифам.

Начальная цена аукциона определена в размере80 311 690,56 рубля. Как следует из документа, цена приобретения имущества составила80 500 000 рублей, договора заключён с обществом «СК Олимп».

По данным ЕГРЮЛ, ООО «СК Олимп» зарегистрировано в Чебоксарах в 2016 году с уставным капиталом в 10 тыс. рублей, учредителем является ООО «Специализированный застройщик «Отделфинстрой».

Как сообщало ИА REGNUM, ООО «Коммунальные технологии» зарегистрировано 6 ноября 2003 года. Основную деятельность общество вело с 2006 года, обеспечивая коммунальными услугами дома в Чебоксарах, Новочебоксарске, Цивильске, Марпосаде. В октябре 2019 года КТ признали банкротом.

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