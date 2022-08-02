Чебоксары, 2 августа, 2022, 08:44 — ИА Регнум. В Чувашии имущественный комплекс банкротного ООО «Коммунальные технологии» (КТ), расположенный в двух городах, ушёл с торгов за 80,5 млн рублей. Победителем признано общество «СК Олимп», учредителем которого является компания «Специализированный застройщик «Отделфинстрой», передаёт корреспондент ИА REGNUM со ссылкой на документ.

Иван Шилов ИА REGNUM Объекты ЖКХ

На торги выставлялся единый имущественный комплекс в Марпосаде и Цивильске, используемый в сфере оказания коммунальных услуг по передаче электрической энергии. Данный лот включает в себя кабельные линии, земельные участки, здания, сооружения, электрические сети, оборудование, инвентарь.

«Продажа осуществляется путём проведения конкурса с обязательным условием о заключении с покупателем соглашения о сохранении целевого назначения имущества», — отмечается в документе.

В числе условий договора купли-продажи имущества должника — принятие обязательств по обеспечению доступности производимого товара (услуг) для потребителей, согласие предоставлять гражданам услуги по регулируемым тарифам.

Начальная цена аукциона определена в размере80 311 690,56 рубля. Как следует из документа, цена приобретения имущества составила80 500 000 рублей, договора заключён с обществом «СК Олимп».

По данным ЕГРЮЛ, ООО «СК Олимп» зарегистрировано в Чебоксарах в 2016 году с уставным капиталом в 10 тыс. рублей, учредителем является ООО «Специализированный застройщик «Отделфинстрой».

Как сообщало ИА REGNUM, ООО «Коммунальные технологии» зарегистрировано 6 ноября 2003 года. Основную деятельность общество вело с 2006 года, обеспечивая коммунальными услугами дома в Чебоксарах, Новочебоксарске, Цивильске, Марпосаде. В октябре 2019 года КТ признали банкротом.