Донецк, 2 августа, 2022, 08:43 — ИА Регнум. Украинская артиллерия совершила обстрел двух районов Донецка и населённого пункта Молодёжное. Об этом 2 августа сообщили в представительстве Донецкой Народной Республики в Совместном центре по контролю и координации сторон режима прекращения огня (СЦКК).

Артиллерия ВСУ. Пресс-служба министерства обороны Украины

В 7:45 из Новомихайловки украинские войска обстреляли Молодёжное, выпустив три снаряда калибра 152 мм.

В 8:28 из Невельского обстреляны Куйбышевский и Кировский районы Донецка, выпущено шесть снарядов калибра 155 мм.