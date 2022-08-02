Нью-Дели, 2 августа, 2022, 08:42 — ИА Регнум. Индия направит в Австралию для участия в запланированных на август международных военных учениях Pitch Black четыре истребителя Су-30, самолёт-заправщик Ил-78 и военно-транспортный самолёт C-17 Globemaster. Об этом 2 августа сообщает газета Times of India.

U.S. Air Force Истребитель-бомбардировщик Су-30 ВВС Индии

Всего в манёврах на австралийском континенте, которые пройдут с 19 августа по 6 сентября, примут участие 17 стран, которых будут представлять около 100 самолётов и 2500 военнослужащих.

Учения Pitch Black, традиционно проводимые раз в два года, принимают авиабазы королевских ВВС Австралии. Манёвры 2020 года были пропущены из-за пандемии коронавируса. Помимо хозяев и Индии, в них также примут участие США, Великобритания, Германия, Индонезия, Канада, Малайзия, Нидерланды, Новая Зеландия, ОАЭ, Сингапур, Таиланд, Филиппины, Франция, Южная Корея и Япония.

Как сообщало ИА REGNUM, с 1 по 14 августа Южная Корея, США и Япония проведут совместные военные учения по обнаружению и отслеживанию баллистических ракет «Тихоокеанский дракон» (Pacific Dragon) у Гавайских островов.

Читайте также: ВВС Южной Кореи примут участие в учениях Pitch Black