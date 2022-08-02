Салехард, , 08:42 — REGNUM На Ямале перед судом предстанут два бывших заместителя главы Надымского района, которые обвиняются в коррупционных преступлениях. Об этом сообщает пресс-служба СУ СКР по ЯНАО.

Коррупция Иван Шилов © ИА REGNUM

По данным следствия, в 2019 году руководитель управления капитального строительства и капитального ремонта Надыма и два заместителя главы Надымского района организовали подписание фиктивных актов приёмки работ по благоустройству площади массовых мероприятий города Надыма и бульвара «Стрижова», в рамках исполнения муниципального контракта с ООО «Экспертгрупп» на общую сумму более 35 млн рублей.

Руководительница ООО «Экспертгрупп» передала одному из обвиняемых за совершение им подлога в пользу юридического лица пять миллионов рублей в качестве взятки. Преступление выявлено и пресечено во взаимодействии с РУФСБ России по Тюменской области.

Двум экс-заместителям главы Надымского района вменяется преступление по ч. 4 ст. 160 УК РФ («Хищение чужого имущества, вверенного лицу, в особо крупном размере»), одному из них — ч.6 ст.290 УК РФ («Получение взятки в особо крупном размере»).

Как ранее сообщало ИА REGNUM, уголовное дело в отношении чиновников Надымского района было возбуждено в феврале 2020 года. По нему вынесены приговоры руководителю управления капитального строительства и капитального ремонта Надыма, который получил три года условного срока, а также руководительнице подрядной фирмы, осуждённой на два года реального лишения свободы. Кроме того, заведующий отдела судебной строительной и пожарно-технической экспертизы ФБУ «Российский федеральный центр судебной экспертизы при Министерстве юстиции РФ» в Москве приговорён к штрафу в размере 12,7 млн рублей.

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