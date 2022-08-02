Вашингтон, 2 августа, 2022, 08:41 — ИА Регнум. Российская теннисистка Людмила Самсонова одержала победу над представительницей Бельгии Элисе Мертенс в матче первого круга турнира в Вашингтоне (США). Встреча продлилась 2 часа 4 минуты и завершилась со счётом 7:6 (7:4), 6:4.

Андрей Пронин ИА REGNUM Людмила Самсонова (Россия)

Самсонова четыре раза подала навылет, допустила одну двойную ошибку и реализовала 3 из 9 брейк-пойнтов. На счету её соперницы два эйса, 11 ошибок на подаче и 2 из 12 брейков.

Во втором круге Самсонова сыграет с победительницей матча Айла Томлянович (Австралия) — Слоан Стивенс (США).