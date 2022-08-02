Махачкала, , 08:41 — REGNUM В Дагестане пойдет под суд экс-директор комплексного центра социального обслуживания населения в городе Дербенте. Её обвиняют совершении мошенничества с денежными средствами, выделенными на социальное обслуживание граждан пожилого возраста и инвалидов. По версии следствия, чиновница принимала участие в преступлениях, организованных экс-министром труда и социального развития республики.

Деньги

«В декабре 2017 года обвиняемая вступила в состав преступного сообщества, созданного бывшим министром труда и социального развития республики. Основной целью преступного сообщества являлось хищение в особо крупном размере бюджетных денежных средств, выделенных на социальное обслуживание граждан», — сообщили в пресс-службе Следственного комитета по региону.

Следствие выяснило, что в августе 2018 года обвиняемая добровольно прекратила свое участие в деятельности преступного сообщества, однако к тому времени она успела похитить свыше 1,8 млн рублей. В настоящее время уголовное дело с утвержденным обвинительным заключением передано в суд.

Напомним, в Дагестане в рамках расследования уголовного дела экс-министра труда Расула Ибрагимова задержаны директора центров социального обслуживания населения городов Махачкала и Дербент, Казбековского, Геребильского, Чародинского, Лакского районов.

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