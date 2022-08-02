Директор центра соцобслуживания в Дербенте похищал деньги пенсионеров
Махачкала, 2 августа, 2022, 08:41 — ИА Регнум. В Дагестане пойдет под суд экс-директор комплексного центра социального обслуживания населения в городе Дербенте. Её обвиняют совершении мошенничества с денежными средствами, выделенными на социальное обслуживание граждан пожилого возраста и инвалидов. По версии следствия, чиновница принимала участие в преступлениях, организованных экс-министром труда и социального развития республики.
Следствие выяснило, что в августе 2018 года обвиняемая добровольно прекратила свое участие в деятельности преступного сообщества, однако к тому времени она успела похитить свыше 1,8 млн рублей. В настоящее время уголовное дело с утвержденным обвинительным заключением передано в суд.
Напомним, в Дагестане в рамках расследования уголовного дела экс-министра труда Расула Ибрагимова задержаны директора центров социального обслуживания населения городов Махачкала и Дербент, Казбековского, Геребильского, Чародинского, Лакского районов.