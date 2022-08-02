Джакарта, 2 августа, 2022, 08:41 — ИА Регнум. Президент Индонезии Джоко Видодо заявил, что 800 млн человек потенциально могут испытывать острый голод из-за нехватки продовольствия, сообщает Kompas.

Ministry of State Secretariat of the Republic of Indonesia Джоко Видодо

«Не 207 тонн, а 207 миллионов тонн, это то, из-за чего голодают 333 миллиона человек, и, возможно, еще через шесть месяцев 800 миллионов человек будут остро голодать, потому что нечего есть», — заявил президент Индонезии, выступая с речью на мероприятии в ознаменовании 77-й годовщины Дня независимости.

Затем глава государства рассказал о состоянии энергетического кризиса в мире, в результате которого цены на газ выросли в пять раз, а цены на топливо удвоились.

«Это те трудности, с которыми сталкиваются почти все страны. Маленькая страна или большая, богатая страна или бедная, все испытывают одно и то же, так что возникает третий кризис, а именно финансовый кризис», — отметил президент Индонезии.

Как сообщало ИА REGNUM, глава секретариата президента Индонезии Буди Хартоно призвал общественность начать вывешивать красно-белый флаг и другую атрибутику, чтобы отметить 77-ю годовщину независимости Индонезии.

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