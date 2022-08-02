Верхоянский район, Якутия, 2 августа, 2022, 08:41 — ИА Регнум. В Верхоянском районе Якутии почти завершили подсчёт ущерба от паводка. Наибольший урон — почти на 7 млн рублей — получили объекты инфраструктуры, общий ущерб оценивают почти в 11,6 млн рублей, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в пресс-службе министерства сельского хозяйства региона.

Тимин Евгений Паводок

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Во время паводка погибли сельскохозяйственные животные, их стоимость составляет 359 тыс. рублей. Ещё более 930 тыс. рублей достигли потери от гибели сельхозрастений, 3,3 млн рублей стоили повреждённые водой материальные ценности.

«В целях подсчёта ущерба, комиссиями проводится обследование пострадавших объектов, составляются акты, сметы. Точный размер ущерба от последствий паводка можно будет установить после подготовки всех обосновывающих материалов», — подчеркнули в минсельхозе.

Документы с подсчётом средств на возмещение ущерба будут направлены в федеральное министерство сельского хозяйства с целью получить компенсации из резервного фонда правительства РФ. Деньги также будут выделены из бюджета республики.

Как сообщало ИА REGNUM, государственный комитет по обеспечению безопасности жизнедеятельности населения Якутии собирает деньги на восстановление домов в сёлах Верхоянского и Кобяйского районов Якутии. Пожертвования якутян станут дополнительной материальной помощью подтопленцам.