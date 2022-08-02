Москва, 2 августа, 2022, 20:08 — ИА Регнум. Высказывания Марата Хуснуллина по миграции недопустимы для чиновника такого ранга. Об этом 2 августа заявил ИА REGNUM кандидат исторических наук, доцент факультета международных отношений, политологии и зарубежного регионоведения РГГУ Вадим Трухачёв.

Миграция

«Даже если северокорейцы действительно работают лучше граждан России — в такой форме этого произносить нельзя. Он просто оскорбил российских строителей», — заявил эксперт.

Хуснуллин также повторил стереотип о том, что труд приезжих из Средней Азии дешевле местных, однако за последние годы это уже не так, отметил политолог.

Кроме того, Хуснуллин сознательно не стал говорить о тех проблемах, которая влечёт за собой массовая миграция в Россию инокультурного элемента, подчеркнул политолог. Как не сказал ничего о том, что среднеазиаты в массе своей не имеют достаточной квалификации для работ на стройках.

«Наконец, из слов Хуснуллина прямо следует, что он не работает в направлении предоставления рабочих мест гражданам России в строительной отрасли. Между тем это его прямая обязанность», — заключил Трухачёв.

Напомним, что ранее вице-премьер Марат Хуснуллин в интервью одном из российских изданий заявил о том, что один рабочий из КНДР может заменить двух российских.