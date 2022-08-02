Донецк, , 08:39 — REGNUM Три удара по Донецку нанесли украинские артиллеристы. Об этом 2 августа сообщили в представительстве Донецкой Народной Республики в Совместном центре по контролю и координации сторон режима прекращения огня (СЦКК).

Артиллерия ВСУ Александр Горбаруков © ИА REGNUM

В 7:55 из Невельского выпустили десять снарядов калибра 155 мм по Кировскому району Донецка.

В 7:55 с позиций в Первомайском по Киевскому району голода выпустили пять снарядов калибра 155 мм.

В 8:09 из Невельского был обстрелян Куйбышевский район донецкой столицы, выпущено шесть снарядов калибра 155 мм.