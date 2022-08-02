Самара, 2 августа, 2022, 09:03 — ИА Регнум. Из Самары увеличили количество прямых авиарейсов в Сочи. Об этом 2 августа сообщает пресс-служба самарского аэропорта.

(сс) МарияТаланова Международный аэропорт Сочи

Сообщается, что с 7 августа авиакомпания «Уральские авиалинии» добавила две рейса на этом направлении. Перелеты будут осуществляться по воскресеньям (вылет из Самары — в 17:00 часов, прибытие в Сочи — в 19:10 часов) и вторникам (вылет в 13:25 часов, прилет в 15:20 часов). Время указано местное для каждого аэропорта. Продолжительность полета составляет три часа.

Отмечается, что всего в августе число рейсов в Сочи из Самары увеличится до 29 в неделю, при этом по воскресеньям в Сочи будет выполнятся до шести вылетов.

РанееИА REGNUM сообщало о том, что из Самары запустят новый авиарейс в Ереван.