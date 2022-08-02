Ставрополь, 2 августа, 2022, 08:37 — ИА Регнум. В городе Минеральные Воды Ставропольского края получил травмы ребенок, упавший во время катания на аттракционе «Гигантские качели». Пострадавшего госпитализировали, а Следственный комитет организовал проверку по факту травмирования несовершеннолетнего, сообщили в пресс-службе ведомства.

mrscaz Карусель

Установлено, что двое детей катались на аттракционе и самостоятельно расстегнули ремни безопасности. В результате 12-летний мальчик выпал с качели и получил травмы. В настоящее время его жизни ничего не угрожает, ему оказывают помощь врачи в стационаре.

Следователи устанавливают причины, по которым стало возможно падение ребенка. По итогам проверки будет дана оценка действиям (бездействию) должностных лиц по организации безопасности посетителей аттракциона.