Абакан, , 08:38 — REGNUM В структуре правительства Хакасии запланированы изменения. Они коснутся министерства природных ресурсов и экологии региона, передаёт корреспондент ИА REGNUM.

Хакасия Иван Шилов © ИА REGNUM

Так, в отдельное ведомство будет выделен Государственный комитет по лесу Хакасии.

«Выделение Госкомлеса Хакасии в самостоятельное ведомство, как это было до 2013 года, позволит уделять больше внимания решению проблем именно лесной отрасли, среди которых отсутствие лесоустройства, нехватка лесохозяйственной и лесозаготовительной техники и оборудования, развитие питомников и обеспечение автономных учреждений собственным посадочным материалом, полнота и своевременность выполнения доведённого до субъекта государственного задания, сокращение количества и площади лесных пожаров и прочее, — уточнили в минприроды региона.

Кроме того, считается, что это позволит более плотно работать с федеральным центром по вопросам увеличения финансирования.