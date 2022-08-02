Вашингтон, 2 августа 2022, 08:47 — REGNUM США, устранившие в Афганистане Аймана аз-Завахири, не допустят превращения этой страны в пристанище для террористов. Об этом заявил американский президент Джо Байден во время выступления, посвященного проведению операции.

Джо Байден
Джо Байден
(сс) The White House

Силами США, подчеркнул он, ликвидирован главарь «Аль-Каиды» (организация, деятельность которой запрещена в РФ). Теперь аз-Завахири мёртв, и ему не удастся снова превратить Афганистан в «тихую гавань» для террористов.

«И мы намерены сделать всё возможное для того, чтобы ничего (подобного) не случилось», — цитирует Байдена Reuters.

Операцию по устранению аз-Завахири американский лидер назвал «успехом во всех отношениях». Жертв среди гражданского населения не было, члены семьи главаря не пострадали, добавил он.

Как сообщало ИА REGNUM, в Белом доме подтвердили ликвидацию в Кабуле главаря террористической организации. Айман аз-Завахири находился на балконе своего дома, когда американский беспилотник нанёс по нему удар ракетами.

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