Вашингтон, 2 августа, 2022, 08:47 — ИА Регнум. США, устранившие в Афганистане Аймана аз-Завахири, не допустят превращения этой страны в пристанище для террористов. Об этом заявил американский президент Джо Байден во время выступления, посвященного проведению операции.

(сс) The White House Джо Байден

Силами США, подчеркнул он, ликвидирован главарь «Аль-Каиды» (организация, деятельность которой запрещена в РФ). Теперь аз-Завахири мёртв, и ему не удастся снова превратить Афганистан в «тихую гавань» для террористов.

«И мы намерены сделать всё возможное для того, чтобы ничего (подобного) не случилось», — цитирует Байдена Reuters.

Операцию по устранению аз-Завахири американский лидер назвал «успехом во всех отношениях». Жертв среди гражданского населения не было, члены семьи главаря не пострадали, добавил он.

Как сообщало ИА REGNUM, в Белом доме подтвердили ликвидацию в Кабуле главаря террористической организации. Айман аз-Завахири находился на балконе своего дома, когда американский беспилотник нанёс по нему удар ракетами.

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