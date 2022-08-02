2 августа 2022 | Время чтения 4 мин

Станислав Тарасов, , 10:41 — REGNUM Ирак продолжает погружаться в пучину жесточайшего политического кризиса. Однако сначала о том, что на поверхности. По итогам состоявшихся в октябре 2021 года парламентских выборов наибольшее число голосов получили сторонники шиитского аятоллы Муктады ас-Садра. Но ему не удалось сформировать правительство. Большинство экспертов полагают, что за этим стоят его оппоненты из проиранских Координационных сил (КС), которые относят садристов к тем, кто выступает за равноудаленность Багдада от Вашингтона и Тегерана. В конце июля КС выдвинули на пост премьер-министра своего кандидата — шиита Мухаммада ас-Судани. Согласно негласной традиции, предложенный арабами-шиитами кандидат поддерживается суннитами и курдами. Но на сей раз среди ведущих курдских партий не оказалось единства.

Ирак Ольга Шклярова © ИА REGNUM

Ирак взорвался массовыми акциями протеста. Садристы захватили здание парламента, забурлили провинции. Чтобы предотвратить погромы и беспорядки в так называемой «зеленой зоне» столицы, где расположены правительственные здания и диппредставительства, в центр Багдада были введены войска. Но военные заявили о своем нейтралитете. Тем не менее даже при таком ходе событий все выглядит банально. Начиная с декабря 2005 года, когда в Ираке прошли первые парламентские выборы, которые сунниты бойкотировали, было очевидно, что в стране все голосуют не по политическим, а по религиозным, национальным и клановым принципам. Не случайно в новую конституцию Ирака была введена система этноконфессионального разделения властей: президента и премьера избирает парламент, при этом премьер (шиит) имеет больше полномочий, чем президент (курд). Формально важнейшей фигурой при такой системе становился председатель парламента (суннит), но при местных традициях это было невозможно. Реальным руководителем страны становился премьер. Отсюда и битва за этот пост.

Возникающие прежде на такой сложной политической площадке конфликты удавалось разрешать с помощью посредничества президента Иракского Курдистана Масуда Барзани. Но сегодня среди курдов нет авторитетного харизматического лидера, да и сами курды погрузились во внутриполитическую борьбу. В итоге договоренности стали нарушаться и вылезли острые противоречия между основными группами населения — арабами-шиитами, арабами-суннитами и курдами. Страна развалилась на несколько анклавов. Таков итог перехода от режима Саддама Хусейна к возглавляемой американцами администрации, затем появление временного правительства, принятие новой конституции и попытки ИГИЛ (организация, деятельность которой запрещена в РФ) установить в Ираке халифат. Кстати, именно при временной коалиционной администрации появилась идея федерализации Ирака, согласно которой страна должна была быть разделена на три части: шиитскую, суннитскую и курдскую. Напомним, что американское командование поделило Ирак на три оккупационные зоны — свою, английскую и польскую. Суннитские районы американцы включили в собственную зону.

Морские пехотинцы перед входом в один из дворцов Саддама Хусейна. 9 апреля 2003 года Lance Corporal Kevin C. Quihuis Jr

Теперь о других важных аспектах иракского кризиса. Считается, что корни и истоки нынешнего иракского кризиса были заложены еще в начале 1920-х годов, когда на развалинах Османской империи Лондон слепил новое государство — Королевство Ирак. В него вошли три вилайета бывшей Османской империи: Басра, Багдад и Мосул. Но если копнуть глубже, то вылезают и иранские корни. С 1529 года по 1534 год Багдад был центром провинции государства Сефевидов. И только в результате турецко-персидской войны территория нынешнего Ирака была присоединена к Османской империи, чья гегемония продолжалась почти 400 лет. Реальная власть в Месопотамии зачастую находилась в руках наместников в связи со значительным удалением Багдада от столицы Османской империи. Но главное еще и в том, что Ирак — родина шиизма, поэтому корни многих проблем в стране растут еще с VII века, времени зарождения ислама. После смерти пророка Мухаммеда Ирак был главной ареной борьбы за власть между его сподвижниками — Муавией и Али. Победу одержал Муавия, основавший династию Омейядов со столицей в Дамаске, однако сторонники Али не признали нового халифа и всех его наследников. Они-то и стали затем называться шиитами (от араб. «последователь»). Эти раны на Ближнем Востоке дают о себе знать и сегодня: ведь здесь, в Куфе (современном Наджафе), был убит заговорщиками сам Али, а через 20 лет в битве при Кербеле погиб его сын и наследник Хусейн.

Гробницы Али и Хусейна в этих двух городах являются главными святынями шиитов. Поэтому представление о том, что за всеми шиитскими потрясениями в регионе стоит только один Иран, поверхностное. Интрига тут еще и в том, что США привели к власти в Багдаде арабо-шиитское большинство с расчетом вести иранскую игру. В то же время «разбуженная история» стала выводить на иракскую сцену и Турцию. Поэтому иракские арабы-шииты требуют вывода из Ирака всех иностранных войск, как США, Турции, так и подразделений, которые считают иранскими. Ведется игра с суннитами и со стороны монархий Персидского залива во главе с Саудовской Аравией. Вот почему, чтобы сохранить страну, народу Ирака придется приложить огромные усилия. Пока реально то, что противостояние двух ведущих шиитских политических сил может обернуться для Ирака гражданской войной с участием определенных внешних сил.