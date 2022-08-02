Екатеринбург, 2 августа, 2022, 08:33 — ИА Регнум. В центре Екатеринбурга утром 2 августа приземлились парашютисты. Показательные прыжки приурочены ко Дню Воздушно-десантных войск, передаёт корреспондент ИА REGNUM.

Дарья Антонова ИА REGNUM Учения ВДВ

Прыжки можно было увидеть с набережной городского пруда возле киноконцертного театра «Космос». Затем ветераны ВДВ направились к мемориалу «Чёрный тюльпан». Там состоится митинг и возложение цветов.

Организатором праздника в Свердловской области стал «Российский Союз ветеранов Афганистана». Напомним, 2 августа воздушно-десантным войскам исполнилось 92 года.