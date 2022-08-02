Эр-Рияд, , 08:31 — REGNUM Саудовская Аравия приветствовала заявление президента США Джо Байдена об уничтожении главаря «Аль-Каиды» (организация, деятельность которой запрещена в РФ) Аймана аз-Завахири, сообщило Саудовское информационное агентство со ссылкой на заявление министерства иностранных дел.

Флаг Саудовской Аравии Andrew Fackler

«Завахири считается одним из лидеров терроризма, который руководил планированием и осуществлением чудовищных террористических операций в США и Саудовской Аравии», — говорится в заявлении.

Организатором контртеррористической операции в Афганистане, в ходе которой был ликвидирован аз-Завахири, выступило ЦРУ, она прошла успешно, жертв среди мирного населения удалось избежать.

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