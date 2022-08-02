Степанакерт, 2 августа, 2022, 08:30 — ИА Регнум. Один из военнослужащих армии обороны Нагорного Карабаха получил ранение в результате стрельбы с азербайджанской стороны. Об этом вечером 1 августа сообщает пресс-служба минобороны Арцаха.

Иван Шилов ИА REGNUM Нагорный Карабах

«Был ранен военнослужащий армии обороны Альберт Владикович Бахшиян. Состояние раненого оценивается как удовлетворительное», — сообщили в ведомстве.

Ранее в министерстве назвали ложной распространяемую в соцсетях информацию о потерях карабахской армии в живой силе.

Стоит отметить, что 1 августа в минобороны Азербайджана призвали жителей не выкладывать в соцсети и не распространять фото- и видеоматериалы, как передвигаются колонны военной техники. В ведомстве заявили, что неизвестные распространяют старые кадры, выдавая за актуальные.