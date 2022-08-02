Фуцзянь, Китай, 2 августа, 2022, 08:29 — ИА Регнум. Китайские СМИ опубликовали видеоролик с кадрами военных учений. Они проходят в провинции Фуцзянь — ближайшем регионе к острову Тайвань.

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На кадрах китайские военнослужащие запускают беспилотные летательные аппараты, работает артиллерия, запускаются ракеты.

По информации СМИ Китая, все авиарейсы из Фуцзянь отменены.

Как сообщало ИА REGNUM, возможный визит на Тайвань спикера палаты представителей американского Конгресса Нэнси Пелоси подорвёт отношения между Китаем и США, заявил на пресс-конференции постпред КНР при ООН Чжан Цзюнь.