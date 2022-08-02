Петропавловск-Камчатский, 2 августа, 2022, 08:29 — ИА Регнум. На сегодняшний день активность вулкана Шивелуч на Камчатке является опасной, кратер раскалён, и со склонов вулкана стекает лава. Об этом 2 августа сообщает пресс-служба Института вулканологии ДВО РАН.

NASA Вулкан Шивелуч

«Активность Шивелуча очень высокая: появилось вулканическое дрожание, в кратер поступает свежий магматический материал. Верхняя часть кратера раскалена, наблюдается постоянное свечение», — рассказал вулканолог Юрий Демянчук, слова которого приводит пресс-служба.

Также директор института Алексей Озеров указал, что температура внутри лавового потока может составлять до 800 °C, и уточнил, что пепловые выбросы и обвалы в результате вулканической деятельности также являются опасными.

«Чрезвычайная угроза для жизни существует на всей территории в радиусе десяти километров от Шивелуча», — добавил он.

Как сообщало ИА REGNUM, утром 2 августа вулкан Карымский на Камчатке выбросил столб пепла на высоту до 5500 метров.