Вашингтон, , 08:27 — REGNUM Встречное предложение Москвы по обмену находящимися в России и США заключёнными является несерьёзным. Такое мнение высказала официальный представитель Белого дома Карин Жан-Пьер.

Белый дом Jiang Dong-Qin

Отмечается, что речь может идти об обмене российского предпринимателя Виктора Бута на американских граждан Пола Уилана и баскетболистку Бриттни Грайнер. При этом уточнять детали сделки Жан-Пьер не стала.

Читайте также: В МИД России ответили на вопрос об обмене Бута на граждан США

«Было сделано контрпредложение, которое мы не считаем серьёзным», — сказала она в ходе выступления, которое опубликовано на канале PBS NewsHour.

Официальный представитель белого дома подчеркнула, что выдвинутое России со стороны США предложение является содержательным, и Вашингтон заинтересован в добросовестном диалоге с российской стороной, чтобы освободить своих граждан.

Ранее по теме: США хотят продавить свой вариант обмена заключёнными с Россией

Как сообщало ИА REGNUM, ранее Вашингтон предложил Москве освободить американскую баскетболистку Бриттни Грайнер, обвиняемую в контрабанде наркотиков, и шпиона Пола Уилана в обмен на гражданина России Виктора Бута. В поддержку этой инициативы высказался президент США Джо Байден.

В конце июля официальный представитель МИД РФ Мария Захарова заявляла, что по вопросу обмена граждан России и Соединённых Штатов Москва и Вашингтон пока конкретного результата не достигли.

Добавим, что бывший президент США Дональд Трамп не считает идею с возможным обменом российского предпринимателя Виктора Бута на американскую баскетболистку Бриттни Грайнер «очень удачной».

Читайте ранее в этом сюжете: Трамп назвал не «очень удачной» для США сделку по обмену Бута на Грайнер