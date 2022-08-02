Сан-Хосе, США, 2 августа, 2022, 08:26 — ИА Регнум. Российская теннисистка Дарья Касаткина одержала победу над представительницей Казахстана Еленой Рыбакиной в матче первого круга турнира в Сан-Хосе (США). Встреча продлилась 1 час 41 минуту и завершилась со счётом 1:6, 6:2, 6:0.

Ольга Мишунькина Дарья Касаткина (Россия)

Касаткина ни разу не подала навылет, допустила пять двойных ошибок и реализовала 5 из 8 брейк-пойнтов. На счету её соперницы четыре эйса, три ошибки на подаче и 3 из 8 брейков.

Во втором круге Касаткина сыграет с американской теннисисткой Тэйлор Таунсенд.